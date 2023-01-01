Bu vitamin gençliğin ve sürekli dinç hissetmenin sırrı!

Çoğu zaman insanlar sağlıklı yaşamayı düşündüklerinde, sağlıklı bir vücudu korumak için ihtiyaç duydukları besinleri düşünürler, peki ya sağlıklı bir zihin? Beyin sağlığı, genel sağlık için aynı derecede önemlidir, ancak göz ardı edilmeye devam etmektedir.

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri. Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor. Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır. Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu.

Sonuç: Zihinsel keskinliği korumak, yaşlanmayı geciktirmekle mücadele etmek ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmek kadar, omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını desteklemek için oldukça önemlidir.

B-12 VİTAMİNİ

Omega-3 stoklarken, beyindeki nörotransmitter yollarını desteklemeye yardımcı olacak ve ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olabilecek yeterli B vitamini aldığınızdan emin olmanız da önemlidir. Sell, "B vitaminleri genellikle beyin sağlığında göz ardı edilen önemli faktördür" diyor ve bir B-kompleks vitaminin B vitaminlerinden sadece birini tek başına almaktan daha iyi olduğunu da sözlerine ekliyor.

Ancak Sonpal, B12 vitamininin zihinsel sağlığı iyileştirmek için özellikle önemli olduğuna dikkat çekiyor. "Bu vitamin, ruh halimizi ve mutluluğumuzu dengelemekten sorumlu olan nörotransmitter serotoninin üretilmesinde hayati bir rol oynuyor" diyor. "B12 vitamini olmadan, klinik depresyon riski için bir endişe var."

E VİTAMİNİ

E vitamini bir antioksidan olarak işlev görür ve genel beyin sağlığını destekleyebilir. Sonpal'a göre, "Araştırmalar, E vitamininin beyni, beyindeki oksijen üretimi ve birikiminin dengeli olmadığı oksidatif stresten koruduğunu gösteriyor". Oksidatif stresin bazı yan etkileri yorgunluk, hafıza kaybı ve tekrarlayan baş ağrılarıdır.

AMİNO ASİT

Listede sonuncu olması, amino asitlerin daha az önemli olduğu anlamına gelmez. Aslında Sell, amino asitlerin beyin sağlığı için en önemli besinlerden biri olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, amino asitlerle ilgili özel bir beslenme düzenine geçmeden önce, diğer ilaçlar ve takviyeleri etkilemediğinden emin olmak için doktorunuza danışın.

Sell, "Amino asitler, nörotransmiterlerin yapı taşlarıdır" diyor. Örneğin, amino asit 5HTP olmadan beyniniz, esenlik ve mutluluk duygularını oluşturmaya yardımcı olan "iyi hissetme" hormonu olan serotonin üretemez. Benzer şekilde, amino asit L-tirozin, ruh halimizi ve ödül ve motivasyon duygularımızı etkilemekten sorumlu nörotransmitter olan dopaminin öncüsüdür.

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01/01/2023 21:48