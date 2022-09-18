Bu vitaminlerin eksikliği cildi kurutuyor!

Beslenme, cilt sağlığının hayati bir parçasıdır. Bir kişi sağlıklı ve dengeli beslenirse, cildi koruyucu işlevlerini daha iyi yerine getirebilir. Bazı yiyecekleri yemek bile cildi korumaya ve nemlendirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bazı beslenme sorunları ve çeşitli vitaminlerden eksik kalmak cildin koruyucu özelliklerinden bazılarını önleyebilir veya engelleyebilir, bu da kuru cildin kötüleşmesine neden olabilir.

Cildin koruyucu işlevi, aşırı su kaybını önlemek ve zararlı kimyasalların ve alerjenlerin vücudu etkilemesini durdurmak için önemlidir. Aynı zamanda vücut ısısının korunmasına da yardımcı olur.

Besinler, cildin bu koruyucu bariyeri sağlamasına yardımcı olmak için gereklidir. Bir kişi, ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayan sağlıklı ve dengeli öğünlerle, cildin koruyucu işlevlerinde desteklenmesine yardımcı olabilir.

Kuru cilt, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli besin eksikliklerinin bir belirtisi olabilir:

A vitamini

C vitamini

D vitamini

E vitamini

Çinko

Selenyum

Bu vitamin ve minerallerin diyetin bir parçası olduğundan emin olmak cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Omega-3, yeşil çay antioksidanları ve zerdeçal tüketmek de kuru cildi önlemeye yardımcı olabilir.

BU İPUÇLARINA DİKKAT!

10 dakikadan fazla olmamak kaydıyla ılık suda duş alın veya banyo yapın.

Yıkadıktan hemen sonra nemlendirici uygulayın.

Nemlendirmek için losyon yerine merhem veya krem ​​kullanın.

Nazik, kokusuz cilt bakım ürünleri kullanın.

Soğuk havalarda, elleri ıslatan işleri yapmadan önce ve diğer maddelerle temas ederken eldiven giyin.

Pamuklu veya ipek iç çamaşırı giyin ve hipoalerjenik bir çamaşır deterjanı kullanın.

Havaya nem eklemek için bir nemlendirici kullanın.

KAÇINILMASI GEREKENLER

Araştırmalar, yağ oranı yüksek bir diyetin, cildin koruyucu işlevlerine müdahale edebilecek cilt iltihabına neden olabileceğini söylüyor.

Alkol almak da cildin kurumasına neden olabilir ve cildin dış etkenlere karşı bariyer oluşturma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Ek olarak, tütün içmek cildin kalınlığını değiştirebilir, kuru cilde neden olabilir ve pigmentasyonu değiştirebilir.

İşte kuru cilt sorunu için çözüm olacak besinler...

A, C, D ve E vitaminleri ile iyi çinko ve selenyum kaynakları olan yiyecekleri tüketmek kuru cildi önlemeye veya iyileştirmeye yardımcı olabilir. Omega-3, yeşil çay antioksidanları ve zerdeçal da cilde fayda sağlar.

Bu besinleri içeren yiyecekleri yemek, cildin koruyucu işlevlerini yerine getirmesine, su kaybını azaltmasına ve cildin nemini artırmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, belirli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kuru cilde katkıda bulunabilir.

KURU CİLT SORUNU İÇİN İDEAL BESİNLER

Ciğer: Sığır karaciğeri iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu, retinoidler ve karotenoidler içerdiğinden kuru ciltle savaşmak için harikadır.

Tatlı patates: Yüksek A vitaminine sahiptir. Kuru cilt problemi ile savaşmanıza yardımcı olurken, kandaki düşük miktardaki demire karşı destekler.

Tatlı kırmızı biber: Tatlı kırmızı biber iyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini cilt nemini önemli ölçüde artırır.

Kivi: Güçlü bir C vitamini kaynağı olan kivi, kuru cilt ile mücadele etmek için çeşitli minerallerde barındırır.

Kuru fasülye: Kuru fasulye de iyi çinko kaynaklarıdır. Çinko, cilt bariyerini güçlendirmenin ve cildi nemlendirmenin yanı sıra çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

Avokado: İyi bir Omega-3 kaynağıdır. Omega 3 cildin nem tutma kapasitesini iyileştirir. Kaşıntı ve kızarıklıklara karşı hassasiyeti azaltır.

Yeşil çay: Yeşil çay ayrıca hiperpigmentasyona, cilt kuruluğuna ve diğer UV hasarı belirtilerine yol açabilen foto yaşlanmaya da yardımcı olabilir.

Zerdeçal: Zerdeçal, kuru ciltle savaşmaya yardımcı olabilecek başka bir besindir. Zerdeçalda bulunan bir bileşik olan kurkumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

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18/09/2022 18:46