Bu Yalnızlık; Kıbrıs Türkünü Üretimden Koparacak…

Ülkede ekonomik kriz giderek derinleşiyor. İşsizlik oranı yüzde 11’lerde, genç işsizlik oranı yüzde 20’nin üzerinde. Artan girdi maliyetleri ve döviz fiyatları nedeniyle işçi durdurmalar başladı, hammadde alamayan firmalar ise üretim yapmaktan uzak duruyor

Ukrayna- Rusya savaşının etkilerini henüz hissetmedik. Bir taraftan savaşın acı yüzü canımızı yakarken, ülkelerinden göç eden insanlara, hayatını kaybedenlere üzülürken, diğer yandan da bunun henüz ülkemize nasıl yansıyacağını kestiremiyoruz

Örneğin hammadde fiyatları daha ne kadar artacak? Akaryakıt fiyatları nerede duracak? Gaz fiyatları artacak mi? Turizm nasıl etkilenecek? Uçak bilet fiyatlarına nasıl yansıyacak? Bu soruların cevabı aslında KKTC ekonomisinin de geleceği

Peki bizim ülkemizde buna kafa yoran var mı? Yok. Bu hükümetin buna kafa yoracak bürokratları görevde mi? Hayır. Liyakat falan ölmüş, ülke sorunlarına değil, makama mevkiye önem verenler öne çıkmış. Bakanlar Kurulu ise, ülkede bile değil. Onların derdi başka

Kıb- Tek ciddi maliyetlerle boğuşurken, ihalelerinden faydalananlar halen arka kapıdan Kıb- Tek içerisinde. Yeni bir yalıt ihalesinden pay kapma kavgası içerisinde olan siyasiler var. Sunat Atun çok dikkat etmeli. Perde gerisinde konuşulanlar mide bulandırıyor.

Ülke yakıtsız kalmasın falan derken, deveyi hamudu ile götürme planı yapanlar var. İğrençsiniz gerçekten. Bu konuda maliye bakanlığı gözünü dört açmalı, kurum içerisinde ihaleden beslenen, kurum dışında ihale takibi yapan, bakan kalıp halen ihale kovalayanlara göz açtırmamalı

Oluşturulmak istenen yeni Kıb- Tek yönetimine de dikkat etmesi gereken kişi Faiz Sucuoğlu. Kriminal tipler, aleyhlerinde dava olanlar, Sayıştay raporları ile hırsızlıkları teşvik edilen ama bir türlü dosyaları polisten savcılıktan çıkmayanlar siyasi güçlerini kullanarak yeni yönetim dayatıyor. Tek dert ihaleler

Bu tablo üretim alanlarımızı vuruyor. Yabancı yatırımcı gelmiyor, gelenler çileden başka bir şey getirmiyor. Yerli yatırımcı mevcutlu koruma derdinde. Ama gelin görün ki hammadde alacak gücü kalmayan çok sayıda işletme var. İhracat yapan işletmeler artan maliyetler nedeniyle iflasın eşiğinde

Maalesef hükümet içerisinde de durum kötü. Önce dedikodu sanılan ve “yok yahu o kadar da değil” dediğimiz kabine değişikliği Faiz Sucuoğlu’nun elini kolunu bağladı. Konu artık “Tahsin bey bakan olsun” kısmını da geçti. Masada daha çok isim var. Sorunlar dağ gibi ama siyaset kendi sorunlarını çözemiyor

Bu noktada aklı selim birilerinin yola çıkarak Ankara’ya gitmesi gerekiyor. Normal zamanlarda bu işleri cumhurbaşkanları yapardı ama belli ki Ersin Tatar da bu sorunun parçası haline geldi; anlatacağız. Başbakan “dedikodu” diyedursun… Zaman kendileri için tükendi

Ya vatandaş? Bunu düşünen yok… Üretim? Bu kimsenin umurunda değil… Eğitim sistemi? Çöktü. Sağlık sistemi? Ayakta tutacak paramız yok. Bu dalgalarla Kıbrıslı Türklerin mücadele etmesi mümkün değil. Resmen Pandemi ile başlayan, döviz krizi ile devam eden, seçimlerle kesintiye uğrayan, istikrarsızlıkla beslenen süreç başımıza çöktü

Bu mücadelede iktidara ihtiyaç var; ortada yok. Devlete ihtiyaç var, kurumları çökmüş. Ankara’ya ihtiyaç var, gönül koymuş. Kıbrıs Türkü özne olmaktan çıkmış, adamcılık, isimler üzerinden bir ilişki başlamış. Yazık. Bu tablo ne KKTC ne de Türkiye yöneticilerine yakışan bir tablo değil.

8.45’de Sanayi Odası’ndan yayındayız. Üretimi, istihdamı destekleme adına, sembolik olarak Sanayi Odası Merkezi’ni seçtik. Oradan zaman zaman yayın yapmaya devam edeceğiz. Bıktık. Tükendik. Yorulduk. Ama üretmek zorundayız. Pes edecek değiliz ama, bir toplum da güvendiği herkes, her kurum tarafından bu kadar yalnız bırakılmaz.

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09/03/2022 08:25