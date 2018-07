Bu yaz izlemeniz gereken 14 film!

İlk Arınma Gecesi / The First Purge

Vizyon tarihi: 20 Temmuz

The Purge gerilim sinemasını farklı bir boyuta taşıyan özenli senaryosuyla herkesin dikkatini çekmişti. Daha sonra serileşerek ikonik statüsüne erişen “Arınma Gecesi” serisinin en son filmi sinemaseverleri her şeyin başlangıcına götürüyor. Geçtiğimiz on yılın en etkileyici korku filmlerinden biri haline gelen seride yeni politik irdelemeler, kargaşa ve daha fazlası var.