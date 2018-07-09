Bu yaz izlemeniz gereken 14 film!

Vizyon tarihi: 10 Ağustos

Mila Kunis ve Kate McKinnon, birinin eski erkek arkadaşının casus olduğunu öğrenmesiyle, kendilerini uluslararası bir komplonun içinde bulan Audrey ve Morgan isimli iki arkadaşı canlandırıyor. Bu iki komik aktris, hem komik hem de keyifli bir filme imza atmış. Susanna Fogel filmin hem yönetmenliğini üstlenmiş hem de senaryo takımında yer almış.