Bu yaz izlemeniz gereken 14 film!

2018 yaz döneminde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik, birbirinden güzel yapımlar ardı ardına vizyona girecek.Komediden gerilime, her zevke hitap edecek filmler arasından mutlaka izlemeniz gereken Hollywood yapımlarını sinemia.com editörleri listeledi. Asla kaçırmamanız gereken 14 filmin yer aldığı listede; ailecek izlenebilecek eğlenceli animasyonlar, ilgi çekici devam filmleri, blockbuster aksiyonlar ve yazın en çok beklenen filmleri yer alıyor.

Sinemanın keyfi yaz aylarında bir başka oluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, buz gibi klimalı sinema salonları hem eğlenceyi hem de serinliği bir arada sunuyor. Tatile çıkamayıp şehirlerde kalan sinemaseverler, aksiyondan dramaya, animasyondan süper kahraman filmlerine, her zevke hitap eden filmlerin tadını çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de çok heyecan verici bir vizyon programı sinemaseverleri bekliyor. Sinemia.com editörleri, yaz sezonu boyunca vizyona girecek filmler arasından mutlaka izlemeniz gereken, beyazperdede etki bırakacak filmleri derledi. Sinemaseverler ayrıca, yaz boyunca Sinemia Premium kartları ile diledikleri her yerde, her seansta, istedikleri her hangi bir filmi rahatça izleyebilecek.

Ant-Man ve Wasp /Ant-Man and Wasp, 6 Temmuz

Geçtiğimiz yıllarda ilk filmiyle hayli beklenti yaratan Ant Man’in devam filmi olan Ant-Man and Wasp’ın başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly, ve Hannah Jonh Kamen yer alıyor. Marvel karakterleri arasındaki en küçük kahraman olma özelliğini taşıyan Ant-Man ve yeni dostu Wasp sırları ortaya çıkarmak ve düşmanları Hayalet ile mücadele etmek için birlikte savaşıyorlar. Peyton Reed’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, aksiyon sahneleri ile dikkat çekiyor.

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, 13 Temmuz

Büyük küçük herkesin severek izlediği serinin devam filminde Adem Sandler yine Dracula karakterine can veriyor. Filmde, Mavis, Dracula’yı lüks bir canavar cruise gemisinde aile yolculuğu ile şaşırtıyor. Dracula ise bu yolculukta tüm canavarların eski düşmanı olan Van Helsing’in torununa aşık oluyor. Ailecek gülmek için ideal olan bu animasyonun yönetmen koltuğunda ise Genndy Tartakovsky oturuyor.

Gökdelen / Skyscraper, 13 Temmuz

Dwayne “The Rock” Johnson’un her sene ilgiyle takip edilen aksiyon filmlerine bu sene bir yenisi daha katılıyor. Herkesin ağzını açık bırakacak sahnelere sahip filmde yer alan cesur aksiyon sahneleri dikkat çekici. Dwayne Johnson bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir rehine krizinin ortasında kalan bir adamı canlandırıyor. Filmin, senaryosunu ve yönetmenliği ise Rawson M. Thurber’a emanet.

İlk Arınma Gecesi / The First Purge, 20 Temmuz

The Purge gerilim sinemasını farklı bir boyuta taşıyan özenli senaryosuyla herkesin dikkatini çekmişti. Daha sonra serileşerek ikonik statüsüne erişen “Arınma Gecesi” serisinin en son filmi sinemaseverleri her şeyin başlangıcına götürüyor. Geçtiğimiz on yılın en etkileyici korku filmlerinden biri haline gelen seride yeni politik irdelemeler, kargaşa ve daha fazlası var.

Görevimiz: Tehlike - Yansımalar / Mission: Impossible - Fallout, 27 Temmuz

Görevimiz Tehlike filmleri klasik yapılarını bu filmde de bozmuyor. Bu filmde Ethan Hunt ve ekibi bilindik bir düşmanla karşı karşıya kalırken, kötü giden bir görevin ardından zamanla yarışıyor. Şimdiye kadar vizyona giren Görevimiz: Tehlike filmleri gibi Tehlike Yansımalar’da da aksiyonla gerilimi birleştiren unsurlar bulunuyor. Film boyunca Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames ve Alec Baldwin akıl almaz performanslar sergiliyorlar.

Karanlık Zihinler / The Darkest Minds, 3 Ağustos

Alexandra Bracken’ın ses getiren romanından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan filmin konusu ise bir hayli enteresan. Bir veba, dünyadaki çocukların çoğunu yok etmiştir ve kalanların hepsi gizemli süper güçlere sahip olmuştur. The Darkest Minds’ın senaryosu Chad Hodge tarafından yazılmış, yönetmenliğini ise Jennifer Yuh Nelson üstlenmiş. Fantastik bilim kurgu sevenlere ilaç gibi gelecek filmin başrollerinde ise Mandy Moore ve Gwendoline Christie gibi isimler yer alıyor.

Christopher Robin, 3 Ağustos

İşçi sınıfına mensup, aile adamı olan Christopher Robin, sıkıcı masa başı işinde çalışırken, çocukluk arkadaşı Winnie the Pooh ile karşılaşır ve hayatın sevinçlerini yeniden keşfederek, Winnie The Pooh’un yardımı ile hayata tekrar tutunur. Savaş sonrası Londra manzaralarıyla süslü film,Marc Foster’ın yönetmenliğinde çekilmiş. Başrollerinde ise Ewan McGregor ve Hayley Atwell var.

Mile 22, 3 Ağustos

Mark Wahlberg ve yönetmen Peter Berg, Lone Survivor, Deepwater Horizon ve Patriots Day’in ardından Mile 22 filmi ile dördüncü kez bir araya geliyor. Filmde, seçkin bir Amerikan istihbarat subayının, çok gizli bir taktik komuta biriminden yardım alarak, gizemli bir polis memurunu ülkeden gelen hassas bilgilerle kaçırmaya çalışması anlatılıyor. Filmde Mark Wahlberg’ün yanısıra John Malkovich, Lauren Cohan, Rhonda Rousey ve Iko Uwais de yer alıyor.

Meg: Derinlerdeki Dehşet / The Meg, 10 Ağustos

Jon Turteltaub’un yönettiği filmde Jason Statham, aksiyon sahneleri ile seyircileri heyecan ve gerilime doyuruyor. Uluslararası denizaltı gözlem programının bir parçası olan denizaltı, daha önce soyu tükendiği düşünülen devasa bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğruyor. Uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor (Jason Statham) ise korkuları ile yüzleşerek ve kendi hayatını tehlikeye atmak zorunda kalıyor.

The Spy Who Dumped Me, 10 Ağustos

Mila Kunis ve Kate McKinnon, birinin eski erkek arkadaşının casus olduğunu öğrenmesiyle, kendilerini uluslararası bir komplonun içinde bulan Audrey ve Morgan isimli iki arkadaşı canlandırıyor. Bu iki komik aktris, hem komik hem de keyifli bir filme imza atmış. Susanna Fogel filmin hem yönetmenliğini üstlenmiş hem de senaryo takımında yer almış.

The Happytime Murders, 17 Ağustos

Hollywood’un en komik kadınları Melissa McCarthy, Elizabeth Banks and Maya Rudolph yetişkinler için Susam Sokağı’nda buluşmuş. The Happytime Murders, insanların ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. 80’lerin en başarılı çocuk programının kuklaları, teker teker ölü bulunmaya başlanıyor. Alkolik ve gözden düşmüş bir polis dedektifi ise harekete geçerek bu ölümlerin arkasındaki sırrı araştırmaya başlıyor...

Adalet 2 / The Equalizer 2, 24 Ağustos

Antoine Fuqua ‘nın yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman ve Melissa Leo gibi ünlü isimleri başrol kadrosuna taşıyor. 2014 tarihli gerilim filminin devamında Robert McCall sömürülen ve ezilenler için adalet sunmaya devam ederken, eski bir arkadaşının katledilmesiyle birlikte harekete geçiyor. Ancak sevdiği bir insan için ne kadar ileri gidebileceği filmin ana sorusu oluyor. The Equalizer 2 ayrıca Denzel Washington’ın kariyeri boyunca çektiği ilk devam filmi olma özelliğine de sahip.

Replicas, 24 Ağustos

Yönetmen Jeffrey Nachmanoff'un yeni bir bilim-kurgu gerilimi Replicas’ta Keanu Reeves, bir araba kazasında ailesini kaybettikten sonra onları geri getirmeyi takıntı haline getiren bir bilim insanını canlandırıyor. Filmde ayrıca, Alice Eve ve Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind rol alıyor.

İnanılmaz Aile 2 / Incredibles 2, 28 Eylül

Pixar’ın en iyi filmlerinden birinin uzun zamandır beklenen devamı nihayet geliyor. Devam filmi ilk filmdeki olaylardan hemen sonra geçecek. Parr ailesi üyelerinden Helen dünyayı kurtarırken, Bob Parr çocuklara bakmak için bırakılır. Helen’ın karşısına çıkan yeni bir süper kötü adam ortama girdiğinde ise işler daha da kötüleşir.