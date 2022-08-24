Bu yıl 1500 kaplumbağa yuvasıyla rekor kırıldığı belirtildi

Taşkent Doğa Parkı Karpaz Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi Eylül 2022 için gönüllüler arıyor

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24/08/2022

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Bu yıl 1500 kaplumbağa yuvasıyla rekor kırıldığı belirtildi

 Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Cyprus Marinelife Center - Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi'nin Karpaz bölgesinde yürütmekte olduğu Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi’nde eylül ayı için gönüllüler aranıyor. 

Projenin bu yıl 1500'ün üzerinde yuva ile rekor kırdığı belirtilirken öngörülemeyen bu yoğunluktan dolayı kaplumbağaların her gün yuvalarından çıkıp denizle buluşmalarına yardımcı olmak için yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan verilen bilgiye göre, Eylül ayında minimum 7 gün boyunca Ronnas kampında tecrübeli ekip elemanlaryla beraber deniz kaplumbağası yavrularının denizle buluşmasına yardımcı olmak istiyenlerden başvuru bekleniyor.

Başvurular ve konuyla ilgili sorular için [email protected] adresine e-posta gönderilebileceği ya da Taşkent Doğa Parkı'nın Facebook sayfasına mesaj atılabileceği duyuruldu.

Yapılacak işin yorucu ama heyecanı ve ödülünün büyük olduğu kaydedilen duyuruda, “Ronnas kampına ulaştığınız andan itibaren kalacak yer, yiyecek ve sahillere ulaşım DoğaPark tarafından sağlanacaktır. Sınırlı sayıda yerimiz mevcuttur” denildi.

24/08/2022 11:24
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TAGS: Taşkent Doğa Parkı Karpaz Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi
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