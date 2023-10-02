Bu yıl ilk kez düzenlenen “Antis Deniz Festivali” sona erdi

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında yapılan Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali, dün sona erdi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez düzenlenen Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali, dört gün boyunca ziyaretçilere kültür, sanat ve spor sunarken, katılımcılara keyifli saatler yaşattı.

Festivalin son günü olan 1 Ekim’de etkinlikler ilk olarak tenis turnuvası ile başladı. Ardından kadın/erkek kategorilerinde futbol müsabakalarıyla devam etti.

“Girne Belediyesi 1. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması” ödül töreni ve “Spor Müsabakaları Ödül Töreni” ile eş zamanlı olarak “Al Etciğini Da Gel” mangal partisinin düzenlendiği kapanış gününde, “Grup Otantik” Kıbrıs Havaları konseri ile “The Healers Band Reggae” ise reggae konseri ile festivalde sahne aldı.