Tesla'nın patronu Musk, Meta CEO'su Zuckerberg ve Binance CEO'su Zhao'nun servetinde bu yıl yaşanan sert kayıplar milyarderler listesini alt üst etti. İşte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu yıl serveti en çok eriyen milyarderler...

Zeng Yugun: -22,5 milyar dolar

Batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology'nin kurucusu olan ve Robin Zeng olarak da bilinen Çinli milyarderin şu anki net serveti 30,7 milyar dolar. Yung servetinde yaşadığı 22,5 milyar dolarlık kayıp sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 36. sırada yer alıyor.

Phil Knight ve ailesi: -22,5 milyar dolar

Dünyanın en bilinen spor markalarından biri olan Nike ve film yapım şirketi Laika’nın kurucusu olan Phil Knight ve ailesinin serveti bu yıl 22,5 milyar dolar eridi. Phil Knight 39,8 milyar dolarlık serveti ile Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 29. sırada yer alıyor.

Bill Gates: -25,3 milyar dolar

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan Amerikalı iş insanı Bill Gates'in şu anki serveti 112,8 milyar dolar. Gates Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 5. sırada bulunuyor.

Mackenzie Scott: -34,9 milyar dolar

Amerikalı roman yazarı ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi Scott'un serveti bu yıl 34,9 milyar dolar eridi. Scoot, 21,4 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 62. sırada yer alıyor.

Sergey Brin: -38,6 milyar dolar

Larry Page ile birlikte Google'ı kuran Amerikalı yazılım mühendisi ve internet girişimcisi Sergey Brin'in şu anki serveti 84,9 milyar dolar. Brin bu sene yaşadığı 38,6 milyar dolarlık kayıp sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 11. sırada yer alıyor.

Larry Page: -39,7 milyar dolar

Google'ın kurucusu olan Amerikalı yazılım mühendisi ve girişimci Larry Page'in şu anki serveti 88,7 milyar dolar düzeyinde. Page, servetinde yaşadığı 39,7 milyar dolarlık kayıp sonrasında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 8 sırada yer alıyor.

Jeff Bezos: -76,7 milyar dolar

Online ticaret devi Amazon’un ve uzay turizmi şirketi Blue Origin’in sahibi ABD’li milyarder Jeff Bezos'un şu anki serveti 115,6 milyar dolar. Bezos, servetinde yaşadığı 76,7 milyar dolarlık kayba rağmen dünyanın en zengin 4. kişisi olmaya devam ediyor.

Changpeg Zhao: -81,9 milyar dolar

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in kurucusu olan Zhao'nun serveti bu yıl 81,1 milyar dolar eridi. CZ olarak bilinen Zhao'nun şu anki serveti 13,9 milyar dolar. CZ, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 112. sırada yer alıyor.

Mark Zuckerberg: -83,5 milyar dolar

Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Meta'nın (Facebook) kurucusu Mark Zuckerberg'in net serveti 42 milyar dolar olurken bu yılki kaybı 83,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 27. sırada yer alıyor.

Elon Musk: -100 milyar dolar

Spaca X'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk 100 milyar dolar kayıpla bu sene en çok serveti eriyen milyarder olarak dikkat çekiyor. Son olarak dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın alan Musk'ın şu anki serveti 169,8 milyar dolar. Musk, hala dünyanın en zengin kişisi olma ünvanını koruyor.

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23/11/2022 11:28