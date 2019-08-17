Bu yılın temmuz ayı en sıcak ay oldu

Bu yılın temmuz ayı, ölçümlerin başladığı 1880’den bu yana ortalama küresel sıcaklığın en yükseğe çıktığı ay oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçen ay 20’nci yüzyıl ortalaması olan 15.8 santigrat derecenin 0.95 santigrat derece üzerine çıkıldığını bildirdi.

ORTALAMA 16.75 OLDU



Böylece temmuz ayında ortalama sıcaklık 16.75 santigrat derece oldu. Bilim insanları, “Temmuzda gezegenin büyük bölümü emsali görülmemiş sıcaklarda terledi. Sıcaklık kayıtların tutulmasından bu yana yeni zirvelere ulaştı. Rekor ısı, aynı zamanda Arktik ve Antarktik deniz buzunu tarihin en düşük seviyelerine indirdi” açıklamasını yaptı. Avrupa’da geçen ay mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar ölçülmüştü. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin birçok bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmıştı. Amerikan ajansı yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti’nin 5 Ağustos’ta duyurduğu ‘en sıcak temmuz’ tezini teyit etti.