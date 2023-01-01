Bu yiyecek yedikçe mutluluk veriyor!

Mutluluğu aramak için kabul etmek istediğimizden daha fazla zaman harcıyoruz . Hayatımıza huzur ve neşe getirmek için terapi , egzersiz rutinleri ve meditasyon gibi yeni şeyler deniyoruz . Ve bizi mutlu eden şeyleri düşündüğümüzde, beslenmemiz genellikle listenin başında gelmez. Ancak, yediğimiz yiyecekler nasıl hissettiğimizde önemli bir rol oynar. Sizi en mutlu hissettirecek yiyeceklerin başında ise şunlar geliyor…

Son on yılda beslenme ve zihinsel sağlık arasında bağlantı kuran araştırmalar ortaya çıktı ve bazı yiyecekler beynimizde artan serotonin ile ilişkilendirildi. "Mutluluk hormonu" olarak da bilinen serotonin , ruh halimizi düzenlemede önemli rol oynayan bir kimyasaldır. Düşük serotonin seviyeleri duygudurum dengesizliğine neden olabilir. Size serotonin sağlayacak besinlerin başında ise şunlar geliyor;

BİTTER ÇİKOLATA

Hepimiz filmlerde mutsuz bir kadının oturup bir kutu çikolatayı yediği tipik sahneyi biliriz. Aslında bu konuda Hollywood'un bir şeyler bildiği ortaya çıktı. Sistematik bir inceleme, bitter çikolatanın kişinin ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini buldu.

Çikolatada bulunan ve mutluluk duygusuyla ilişkilendirilen üç ana bileşen vardır : triptofan, teobromin ve feniletilalanin. Triptofan, beynin serotonin üretmek için kullandığı bir amino asittir. Teobromin, ruh halinizi iyileştirebilen zayıf bir uyarıcıdır. Bu arada feniletilalanin ise vücut tarafından antidepresan görevi gören dopamini üretmek için kullanılan başka bir amino asittir.

MUZ

Ruh halinizi iyileştirebilecek bir yiyecek varsa, o muhtemelen muzdur. Muz serotonin içermesine rağmen, kan-beyin bariyerini geçemez. Ancak muz, ruh halinizi daha dolaylı bir şekilde düzenlemede çok önemli bir rol oynayabilir.

Vücudunuzun serotonin oluşturmak için B6 vitaminine ihtiyacı vardır ve muzlar bu besin açısından özellikle zengindir. Tek bir orta boy muz , 0,4 mg'a kadar B6 vitamini içerir ve bu, günlük önerilen alımın yaklaşık %25'ini oluşturur.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Kış depresyonu yaşıyor ve daha sıcak günlerin hayalini kuruyorsanız, hindistan cevizi tat tomurcuklarınızı ve ruh halinizi tropikal bir ruh haline taşıyabilir. Hindistan cevizi, enerjinizi artırmanıza yardımcı olabilecek orta zincirli trigliseritlerle yüklüdür.

Hindistan cevizinin iyi ruh hali gıdası olarak kabul edilmesinin bir başka nedeni de, 2017 yılında yapılan bir hayvan araştırmasının, hindistan cevizi sütünden elde edilen MCT'lerin kaygıyı azaltabileceğini bulmasıdır. Ancak insanlarda kaygı ve hindistan cevizi arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KAHVE

Dünyadaki 1 milyar kahve içen için kahve, her seferinde bir yudumla dünyayı daha mutlu bir yer haline getirdiğinden, artık kahve alımınızı (elbette ölçülü olarak) haklı gösterebilirsiniz. 2016 yılında yapılan bir meta-analiz , kahve tüketiminin depresyon riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu sonucuna vardı. Başka bir çalışma, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin, plasebo içeceği içenlere kıyasla deneklerin ruh halini önemli ölçüde iyileştirdiği sonucuna vardı.

AVOKADO

Avokado bizi daha mutlu eden bir gıdadır. Bu pürüzsüz ve kremsi meyve, vücudunuzun sinir sisteminizi ve ruh halinizi düzenlemek için kullandığı kolin gibi besinlerle doludur . 2020'de yapılan bir araştırma, avokadodaki sağlıklı yağların kadınlarda kaygı azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Daha fazla avokado tüketmek için bir başka harika sebep de avokadonun daha düşük stres seviyeleri ile bağlantılı olan B vitamini açısından zengin olmasıdır.

ORMAN MEYVELERİ

Daha fazla orman meyvesi tüketmenin daha iyi zihinsel sağlıkla da ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? 2016 yılında yapılan bir meta-analiz, meyve ve sebze alımının zihinsel sağlığı iyileştirmekle yüksek oranda ilişkili olduğunu buldu. Özellikle orman meyveleri, flavonoidler olarak da bilinen ve depresyon semptomlarını azaltabilen antioksidanlar açısından zengindir. Deneklere yaban mersini suyu verilen başka bir çalışma, yaban mersini alımını yaşlanmayla ilişkili daha yavaş bilişsel gerileme ile ilişkilendiren umut verici sonuçlar gösterdi.

FERMENTE GIDALAR

Lahana turşusu, kimchi, kefir, kombucha ve yoğurt gibi fermantasyon sürecinden geçen gıdalar, sağlıklı bir bağırsak korumanıza yardımcı olur ve ayrıca ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Fermantasyon süreci, bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterileri destekleyen probiyotikler oluşturur. Bağırsakların ruh halinizle ilgisi olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Vücudunuz tarafından üretilen serotoninin %90'a kadarı bağırsak hücrelerinden oluşturulur. Bu nedenle fermente gıdalar yemek, daha iyi serotonin üretimini teşvik eder.

MANTAR

Mantarlar, antidepresan niteliklerle bağlantılı olan ve ruh halinizi artırabilen D Vitamini ile doludur. Vegan veya vejeteryansanız, şanslısınız çünkü mantarlar, biyolojik olarak kullanılabilen önemli miktarda D Vitamini içeren hayvansal olmayan tek besin kaynağıdır ve vücut onu kolayca emebilir. Mantarlardan en fazla D vitamini faydasını elde etmek için, pişirmeden önce birkaç saat güneş ışığına maruz bırakmanız önerilir.

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01/01/2023 22:12