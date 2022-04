Bu yiyecekler damarları daraltıyor!

Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinler kan damarlarını daraltıyor ve kalp krizini tetikliyor. Peki kan damarlarını daraltan besinler hangileri?

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

Trans yağlı gıdalar Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.Yüksek tuzlu gıdalar Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir. Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir.

İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır.Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz

İşlenmiş et pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor.

İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise kalp sağlığına zarar verir.

Kırmızı et son derece lezzetli olan biftek için, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu" diyor Dr. Haythe. Dr. Haythe, tüm hastalarına kırmızı eti ayda bir kez ile sınırlamalarını öneriyor.

Patates cipsi New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma dünyadaki insanların yüzde 99,2 'sinin her gün 2,000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini tespit etti. (Pek çok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermemektedir) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kardiyovasküler ölümden birini oluşturmaktadır.

Sofra tuzu fazla tuz tüketmek tansiyon ile ilgili sorunlara neden olabilir. Kan basıncınız çok yüksekse, atardamarlarınız sertleşebilir ve daralabilir. Bu da kalp hastalığı riskini artırır. Dr. Haythe, yemek pişirirken hiçbir şekilde tuz katmıyor. Dr. Haythe'e göre tuzun cinsinin de hiçbir önemi yok.

14/04/2022 19:15