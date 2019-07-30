Bu yiyecekleri sakın böyle tüketmeyin

Mutfakta pratik diye kullandığımız blenderlar aslında bazı besinlerin vitamin ve minerallerini öldürerek besin değerinin düşmesine neden oluyor. İşte blender'dan geçirilmemesi gereken besinler...

Yeşil yapraklı sebze ve meyveler: Yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi lif oranı yüksek gıdalar da karıştırıcılarda parçalandığında vitamin ve mineral kaybı yaşar.

Kurutulmuş domates: Kuru domateslerin deri gibi dokuları blenderda sıkışmaya neden olabilir. Bu yüzden öncesinde onları yumuşatmaya ihtiyacınız var. Kuru domatesleri karıştırıcıdan geçirmeden önce yaklaşık 5 dakika su dolu bir kase içinde bekletin.

Patates: Profesyonel şefler, nişastalı yapıya sahip olan patatesin parçalandıktan sonra ağızda hoş olmayan tat bırakacaklarını söylüyorlar.

Zencefil: Lifli yapısı blender'da onların parçalanmasına izin vermeyecek, ve iplik iplik bir görüntüye neden olmasını sağlayacaktır. Onları bu şekilde tüketmek lezzet vermez. Zencefilin doğranması en sağlıklı olanıdır.

Dondurulmuş meyveler: Dondurulmuş meyveler, karıştırma bıçaklarının çatlamasına ya da kırılmasına neden olabilir. Donmuş meyveleri karıştırıcıdan geçirmeden önce buzlarının çözülmesini bekleyin.

Fındık: Fındık, kahve çekirdekleri vb. gıdalar, sadece bıçak değil karıştırıcıların motoruna bile zarar verebilir. Blender bıçağı, son derece sert olan bu besinleri parçalamak için zorlanabilir ve sonucunda karıştırıcıların motorları hasar görebilir.