Bu yiyecekleri tüketirken iki kere düşünün!

Akne hemen hemen herkesin yaşadığı bir cilt problemidir. Sebum ve keratin üretimi, akneye neden olan bakteriler, hormonlar, tıkanmış gözenekler ve iltihaplanma gibi birçok neden siyah nokta ve sivilcelerin oluşumuna katkıda bulunur. Peki, siyah nokta ve sivilceye neden olan yiyecekler nelerdir?

Beslenme ve sivilce arasında ne derece bağlantı olduğu tartışılır ancak yapılan araştırmalara göre beslenmenin cilt üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. İşte cilt sorunu yaşayanlara yardımcı olacak beslenme alışkanlıkları ve siyah nokta ve sivilcelere neden olan bazı gıdalar…

RAFİNE TAHILLAR VE ŞEKERLER

Sivilce ve siyah nokta sorunu yaşayan insanlar daha fazla şeker ve karbonhidrat tüketme eğiliminde olabilirler.

Rafine karbonhidratlar bakımından zengin yiyecekler şunlardır:

– Beyaz unla yapılan ekmek, kraker, tahıl veya tatlılar

– Gazlı ve şeker oranı yüksek içecekler

– Beyaz un ile yapılan makarna

– Pirinç

-Tatlandırıcılar

– İlave şeker tüketenlerin % 30 daha fazla akne ve siyah nokta problemi ile karşılaşma oranı yüksektir. Aynı şekilde çok fazla hamur işleri tüketenlerin %20 risk içerdiği düşünülmektedir.

FAST FOOD TÜKETİMİ

Rafine karbonhidratlardan zengin olan bu gıdalar fazla yağlanmanın yanı sıra siyah nokta ve sivilce oluşumunun artmasına neden olabilir. Hamburger, sosisli, sandviç, patates kızartması gibi fast food ürünler çok fazla yağ içerir ve cilt sorunları yaşamanıza neden olabilir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Bu konuda her ne kadar farklı sonuçlara ulaşılsa da süt ürünlerinin aşırı derecede tüketimi akneye neden olan cilt görünümünü tetiklediği kanıtlanmıştır. Sütün içerisindeki bazı hormonlardan dolayı olabileceği düşünülmektedir.

09/01/2020 11:13