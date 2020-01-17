Bu yola dikkat!

Haspolat kavşağındaki üst geçit çalışması nedeniyle yol pazar günü trafiğe kapatılacak

ads
17/01/2020

ads
Bu yola dikkat!

Haspolat kavşağında üst geçit çalışması nedeniyle yol pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu sürede trafik akışı UKÜ yolundan ve alt geçitten sağlanacak.

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa Gazimağusa istikametinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan Gazimağusa Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemli rica olundu.

17/01/2020 18:53
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: yol çalışması, Haspolat kavşağı, üst geçit, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.