Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

ACAPULCO KAVŞAĞI İLE KARAAĞAÇ KAVŞAĞI ARASI YARIN 4 SAAT 5 BİN KG ÜZERİ ARAÇLARA KAPANACAK

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22/09/2021

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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Polis, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahtın yarın dört saat boyunca ağırlığı 5000 kg üzeri olan araçlara tamamen kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile  Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta yarın KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00 – 12.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı,   ağırlığı 5000 kg üzeri olan ( kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma  tamamen kapatılacağı kaydedildi.  

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5000 kg'dan düşük olan araçlar için ulaşımın Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacağı, bu güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları vurgulandı.

22/09/2021 15:58
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs,
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