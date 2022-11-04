Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu, Güzelyurt - Lefkoşa istikametinde 7 Kasım Pazartesi günü asfalt yama çalışması yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek asfalt yama çalışması süresince trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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04/11/2022 16:55