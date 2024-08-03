Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı

Karayolları Dairesi, yol yapım ve alt yapı geliştirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’a kadar devam edecek çalışmalar süresince Metehan sınır kapısına ulaşım, yolun karşı şeridinden bir gidiş-bir geliş şeklinde sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.