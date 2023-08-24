Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Haspolat Kavşağı- Taşkent Kavşağı arası yol çalışma nedeniyle bir hafta kapalı olacak

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24/08/2023

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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arasındaki  yol, asfaltlama çalışması yapılacağından 7 gün trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Haspolat Kavşağı ile Taşkent Kavşağı arası yolda yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeni ile yolun 30 Ağustos’a kadar trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Bu sürede trafik, ekte sunulan  alternatif yollardan sağlanacak. 

 

 

24/08/2023 09:38
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs,
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