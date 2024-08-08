Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

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08/08/2024

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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kemal Aksay Caddesi üzerinde bulunan Barış Anıtı çevresinde bu akşam kazı çalışması başlatılacağını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından Kemal Aksay Caddesi ve Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde sürdürülen kazı çalışmalarına ek olarak bu akşam Barış Anıtı çevresinde elektrik kazısı yapılacak. Çalışma saat 22.00’de başlayacak ve 9 Ağustos Cuma sabah 07.00’de tamamlanacak. 

Güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi istendi

08/08/2024 13:16
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs,
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