Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

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10/05/2021

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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  İskele – Karpaz Anayolunun, İskele Boğaz – Ergazi kavşağı arasında yapımı devam etmekte olan çift şeritli yol yapım çalışmaları kapsamında, Boğaz Harnup Fabrikası ile Ergazi kavşağı arasında kalan bölümü trafik akışına kapatılmıştır.

Bu güzergah üzerindeki ulaşım asfalt dökümü yeni yapılan yol üzerinden tek şerit olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. 

10/05/2021 15:10
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TAGS: polis, iskele, karpaz, yol
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