Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

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06/09/2023

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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Yeşilköy Kavşağı – Yenierenköy Kavşağı arası bugünden itibaren cuma güne kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan  –  Yenierenköy Yolu yapım işi kapsamında Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy arası yol güzergâhında yapılacak çalışmalar dolayısıyla bugünden itibaren cuma güne kadar araç trafiğine kapatılacağından, trafik alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

06/09/2023 17:42
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TAGS: Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
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