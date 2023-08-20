Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!

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20/08/2023

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Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!

Polis, İskele - Karpaz Anayolunun, Çayırova - Mehmetçik arasında kalan kısmının, bu sabah saat 08.00’dan itibaren 3 gün trafiğe kapatıldı

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, İskele - Çayırova - Karpaz istikametinde seyredecek sürücüler için ulaşımın yarından itibaren Mehmetçik Cittaslow Market önlerinde oluşturulan servis yolundan sağlanacağını kaydederek, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

20/08/2023 08:20
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TAGS: yol
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