Bu yolu kullanacak olanlar dikkat

LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU’NDA SAAT 12:00’DE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

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08/11/2021

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Bu yolu kullanacak olanlar dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi  Lefkoşa– Güzelyurt Bölünmüş Anayolunun Lefkoşa – Güzelyurt
güzergahındabugün öğlen saat 12.00’de yol bakım-onarım çalışması başlatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada sürücülerin can ve mal
güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları istendi.

08/11/2021 12:11
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TAGS: yol, sürücü, haber, kıbrıs, yol çalışması
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