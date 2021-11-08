Bu yolu kullanacak olanlar dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Lefkoşa– Güzelyurt Bölünmüş Anayolunun Lefkoşa – Güzelyurt

güzergahında, bugün öğlen saat 12.00’de yol bakım-onarım çalışması başlatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada sürücülerin can ve mal

güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve

işaretçilerine uymaları istendi.

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08/11/2021 12:11