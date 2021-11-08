Bu yolu kullanacak olanlar dikkat
LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU’NDA SAAT 12:00’DE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK
08/11/2021
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Lefkoşa– Güzelyurt Bölünmüş Anayolunun Lefkoşa – Güzelyurt
güzergahında, bugün öğlen saat 12.00’de yol bakım-onarım çalışması başlatılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada sürücülerin can ve mal
güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları istendi.