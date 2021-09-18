Bu yolu kullanacak olanlar dikkat

KALECİK - TUZLUCA KAVŞAKLARI ARASI TRAFİĞE KAPATILACAK

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18/09/2021

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Bu yolu kullanacak olanlar dikkat

İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 
Kapalı kesimdeki trafik akışının her iki yönde de Kalecik kavşağı - Kalecik köy içi - Tuzluca kavşağı güzergahından sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

18/09/2021 14:13
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TAGS: yol, trafik, yol çalışması, kapalı yol, haber, kıbrıs
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