Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!

Akıncılar köyü tünel yolunun 2 kilometrelik bölümünde bugün “Tünel Yolu Drag” yarışması düzenleniyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu organizasyonunda bugün 12.00-22.00 saatleri arasında yapılıyor. Söz konusu yarış için dün, 16.00-21.00 saatleri arasında test sürüşleri ve sıralama turları yapıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.