HABER KIBRIS

Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!

“Akıncılar Köyü Tünel Yolu” bugün de tek şerit!

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27/05/2018

Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!
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Akıncılar köyü tünel yolunun 2 kilometrelik bölümünde bugün “Tünel Yolu Drag” yarışması düzenleniyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu organizasyonunda bugün 12.00-22.00 saatleri arasında yapılıyor. Söz konusu yarış için dün, 16.00-21.00 saatleri arasında test sürüşleri ve sıralama turları yapıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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TAGS: akıncılar Köyü Tünel Yolu, akıncılar, haber, kıbrıs
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