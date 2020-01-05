Bu yolu kullanacak olanlar dikkat!

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışlar sonucu Ardahan-Kantara yolunda toprak kaymasına meydana geldi.

İskele Belediyesi konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulunacak sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İskele Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

Gece etkili olan yağmur sonucu Ardahan-Kantara yolunda toprak kayması yaşanmış, yola taş ve toprak savrulmuştur. İskele Belediyesi personeli tarafından temizlik çalışmasının yapıldığı yolda trafik kontrollü sağlanmaktadır. Bu yolu kullanacak araç sürücülerinin dikkatli olmaları önemle rica olunur.

05/01/2020 12:28