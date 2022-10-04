Sürücüler Dikkat!

Kuzey Sahil Yolunun Tatlısu - Kaplıca ve Kaplıca – Balalan arasındaki yol güzergahı kullanan araç sürücülere uyarı...

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04/10/2022

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Sürücüler Dikkat!

 Karayolları Dairesi, Kuzey Sahil Yolunun Tatlısu - Kaplıca ve  Kaplıca – Balalan arasındaki yol güzergahında, yarından başlayarak 21 Ekim’e kadar çalışma yapılacağını kaydetti; bu güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belirtilen güzergahta 17 gün boyunca zemin etüt çalışması yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

04/10/2022 15:17
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TAGS:  Karayolları Dairesi, Kuzey Sahil Yolunun Tatlısu -, Kaplıca,   Kaplıca, Balalan, yol, haber, kıbrıs
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