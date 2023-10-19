Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!

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19/10/2023

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Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!

Tuzla köy girişi ana yol güzergâhı üzerinde yama ve bakım çalışması yapılacağından bu güzergâhı kullanacak sürücülerin, dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yarın başlayacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle:

“Karayolları Dairesi tarafından yapılacak yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ekim tarihinden bir sonraki duyuruya kadar, Tuzla köy girişi ana yol güzergâhı üzerinde yama ve bakım çalışması yapılacaktır.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur

19/10/2023 17:08
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TAGS: Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!
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