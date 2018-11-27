Bu yöntem diyet yapmadan kilo verdiriyor!

Antalya'da güzellik merkezi sahibi Serpil Çamlı, diyet yapmadan ve ameliyat olmadan kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi. Zayıflama robotu ile yağların parçalanarak eritildiğini söyleyen Çamlı, zayıflama robotunun ameliyattan korkan hastalar için umut olduğunu söyledi.

Sarkmış cildi toparlayıp, kırışıklıkları gideren, aynı zamanda da kilo verdiren bu yöntemin çok işe yaradığını söyleyen Çamlı, uygulamaların kalıcı bir etki yarattığını söyledi. Daha ilk seanstan çok iyi sonuçlar alındığını söyleyen Çamlı, işlemin yağlara şok etkisi yapılarak vücuttan idrar ve ter yoluyla atıldığını söyledi.