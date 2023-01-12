Bu yöntem narın tane tane çıkmasını sağlıyor!

Kış aylarının en popüler meyvesi olan narı soymanın pratik yöntemlerini sizler için derledik. Bu işlem sayesinde uğraştırmadan sıçratmadan tane tane nar soyabilirsiniz. Peki nar en pratik nasıl soyulur? İşte cevabı...

Doğadaki en güçlü antioksidan olan nar meyvesini uzmanlar kış boyu tüketilmesini tavsiye eder. Ancak dış kabuğundan ziyade narın hasar almadan soyulması bazen imkansız hale geliyor. Bunu daha hızlı ve pratik yapmak için bazı yöntemler derledik.

Narın tane tane çıkması için bu yöntemi kesinlikle denemeniz lazım. Aksi halde nar sıçradığından etrafa leke olarak kalır. Bu da iş üstüne iş çıkartır. Çünkü nar lekesi biraz zor çıkar.

PEKİ NAR EN PRATİK NASIL SOYULUR?

* Narı en kolay yöntemle soymak için üst kısmını kesin.

* Ardından kabuğunun etrafına ay şeklinde kesikler atın.

* Bu kesikler derin olmasın kabuk kısmının ortasına kadar gelin.

* Tüm gücünüzü kabuk kısmına dayayıp elinizle ayırmaya çalışın.

* Tam ortadan bölünen narın arka kısmına kaşıkla vurun.

* Hafif hafif vurduğunuz kabuk kısmından narlar kaseye dökülmeye başlar.

* Narı ayıklamaya çalıştığınız kasenin içini suyla doldurun.

* Narların parçalanmasını engeller.

* Süzgeçten geçirdikten sonra kuru bir kaseye narları boşaltın.

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12/01/2023 23:02