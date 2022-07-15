Bu yöntemle sabahları yataktan zımba gibi uyanacaksınız!

Sabahları zor uyananları kurtaracak yöntem! Kolayca uyanmanızı sağlayacak Yorucu bir günün ardından yatağa uzandığınızda uzun saatler boyunca uyumak istiyor olabilirsiniz. Sabahları her ne kadar uykunuzu alarak da uyansanız bazı insanlar için yataktan kalkmak oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak vereceğimiz tavsiyeler sayesinde hem sabahları daha kolay uyanacak hem de güne daha huzurlu başlayacaksınız. İşte sabahları kolay uyanmanın anahtarı…

Genelde hepimiz düzensiz bir uyku düzenine sahip olma eğilimindeyiz. Bazı günler oldukça geç yatarken bazı günler ise uzun saatler boyunca uyuma şansına sahip olabiliyoruz. Ancak bu durum sabahları güne halsiz ve sinirli başlamamıza da neden olabiliyor.

SABAHLARI NEDEN ZOR UYANIRIZ?

Bu sorunun cevabı aslında çok basittir; kötü uyandığımız için. Bu durumu tersine çevirmeni yolu ise uykudan hafifçe uyanmaktır. Çünkü derin bir uykudan aniden uyanmak verimliliğin düşmesine neden olur. Bunu değiştirmek için sabah rutininizi gözden geçirebilirsiniz.

ELEKTRONİK ALETLERİ KAPATIN

Uykuya daldığımız esnada doğal bir şekilde vücudumuzda salgılanan melatonin seviyesinde artış olur. Ancak kullanılan elektronik cihazlar bu hormonun salgılanmasını engellemektedir. Elektronik aletlerden yayılan mavi ışık, beyine gündüzmüş gibi sinyaller göndermeye devam ederek melatonin salgılanmasını engeller. Bu nedenle yatmadan iki saat önce bu cihazları kullanmayı bırakmanız öneriliyor.

ALARM MELODİSİNİ DEĞİŞTİRİN

Sabahları kulaklarınızı tırmalayan, agresif ve şok edici seslerle uyanmak güne başlamanın en ideal yolu değildir. Uyandığınızda agresif hissetmenize ve vücudunuzu strese sokmanıza neden olur. Bunun yerine alarm sesinizi yumuşak bir sesle ya da klasik müzikle değiştirin.

IŞIKLA UYANIN

Işık, uykudan uyanma evreleri arasındaki geçişi kolaylaştırmaktadır. Gelen ışık, retinanıza çarptığında bedeniniz otomatik olarak kortizol üretmeye başlayarak hareket etmenizi kolaylaştırır. Gün ışığı almayan bir odadaysanız ışıklı bir çalar saat kullanmayı düşünebilirsiniz.

SABAHLARI EGZERSİZ YAPIN

Kortizol, sabahları enerjik hissetmeniz için oldukça önemli bir etkendir. Ancak çok fazla salgılanması sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Uyandıktan sonraki ilk iki saat ise günün en önemli vaktidir. Bu süreçte aşırı yükselmiş kortizol gün içerisinde stres ve kaygı hissetmenize neden olacaktır. Sabahları erken saatlerde yapacağınız egzersiz ise durumu tersine çevirir. Ancak bu noktada yapılacak egzersizlerin düşük veya orta yoğunlukta olması önem taşımaktadır. Yoga, bisiklete binme ya da yürüyüş bu satler için uygundur. Yüksek yoğunluklu egzersizleri ise akşam saatlerinde yapmanız daha uygun olacaktır.

KOKU TERCİHİ ÖNEMLİ

Hepimizin bildiği gibi bazı kokular rahatlamamıza ve kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olur. Papatya ya da lavanta gibi kokuları tercih edebileceğiniz gibi nane ve biberiye gibi bitkisel kokular da yardımcı olacaktır.

GEÇ KAHVALTI YAPIN

Yanlış bilinen yaygın bir kanı ise uyanır uyanmaz kahvaltı yapmamız gerektiğidir. Aslında uyandıktan sonra gün ortasına kadar yemek yeme ihtiyacı duymuyor olabilirsiniz. Özellikle sabah 9 saatleri civarında vücut besinlerdeki şekeri daha kolay tüketeceğinden acıkana kadar beklemenizde fayda var.

BAĞIRSAKLARINIZI BOŞALTIN

Uzmanlar, sabah uykudan uyandıktan sonra bir saat içerisinde bağırsakların boşaltılması gerektiğini vurugulamakta. Kalan atıklar ve gaz bağırsaklarda birikirse düşük seviyede de olsa gün içerisinde kaygılı hissetmenize neden olabilir.

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15/07/2022 16:04