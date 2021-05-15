Bu zor zamanda atamalar bir son bulsun artık...

Atamalar bitmek bilmiyor, azınlık hükümeti atamaya doymuyor…

Her ay sonu “kamu maaşları nasıl ödenecek?” derdi var, devlet birçok yükümlülüğünü yerine getiremiyor, ihtiyaçlı daire ve kurumlara istihdam yapılamıyor, devlet hastanelerinde ilaç eksikliği var, KIB-TEK’e sayaç satın alınamıyor, Covid-19 salgınından mağdur olan iş çevrelerine, çalışanlara katkı yapılamıyor ama atamalar tam gaz…

Devlet çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneği dondurulmak isteniyor, bu yolla tasarruf edilmesi hedefleniyor ama atamalar durmuyor, üstelik bolca danışman atanıyor.

Her tarafta danışman, doyamadılar danışmanlara…

Ne danışıyorlar acaba? Ne kadar bilgi ve düşünce alıyorlar bu kişilerden?

Amaç o kişilere danışmak mı yoksa yandaşlara yer açmak mı?

Kimisi eskiden de oralarda danışman vardı diye kendisi de orayı dolduruyor, kimisi partilisini oraya oturtuyor, maksat oralarda partizanca birileri olsun…

Bazı danışmanlara bakıyorsunuz ve onu atayanın ona danışacağından şüphe ediyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığında sekiz danışman var ya, Başbakan Ersan Saner de orası kadar danışman atama niyetinde anlaşılan.

Başbakan, birkaç gün içinde hem sağlık danışmanı hem de siyasi/basın/halkla ilişkiler danışmanı istihdam etti.

Başbakanlıkta müsteşarlar var, başbakanlık müdürü var, özel kalem müdürü var, hukuk ve siyasi işler müdürü var, basın ve halkla ilişkiler müdürü var, hukuk ve siyasi işler müdür yardımcısı var, hukuk işleri amiri var, ekonomi, maliye ve istatistik işleri amiri var ama yetmiyor…

Üstelik Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı, İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü, Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü, Yayın Yüksek Kurulu, E-Devlet Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA), AB Koordinasyon Merkezi de Başbakanlığa bağlı, elinin altında bir hizmet, bir görüş talep etti mi hepsi emrinde…

Başka bağlı daire ve kurumlar da var ama ben bir bölümünü saydım…

Ha bir de hiç hizmet alınmayan evde yatan müşavirler var, onlardan hizmet alsanız da onlar da boşuna maaş çekmese olmaz mı? Olmaz, illa ki yeni kişiler nemalanacak…

Başbakanın altında dev bir ordu varken, neden danışmanlara ihtiyaç duyuyor ki?

Mesela Başbakanlıkta yıllardır hizmet veren, birçok başbakanla çalışmış, tecrübeli bir Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü varken neden basın ve halkla ilişkiler danışmanına ihtiyaç duyulur, hem de bu sıkı zamanda?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanlığına bağlı görülüyor ama sonuçta Sağlık Bakanlığı da Başbakana bağlı ve alınan kararlar da Başbakana iletiliyor, ondan sonra açıklanıyor.

Covid-19 salgınıyla ilgili kararları da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aldığına göre, ne gereği var şimdi Başbakanlığa sağlık danışmanı atamaya?

Başbakan sağlıkla ilgili bir şey merak etti de Sağlık Bakanı ve ekipleri ona yardımcı olmadı mı?

Bir şey talep etti de ona “bilgi veremeyiz” mi dediler?

Sağlık Bakanı ona yardımcı olmuyorsa sağlık konularında, onu görevden alsın…

Başbakanlığa sağlık danışmanı atamak gerçekten de gereksiz, fuzuli…

Başbakanlıktaki müdür kadrosunu saydım size, altında bir ordu var Başbakanın, hele de bağlı daireler ve kurumları da sayarsak dev bir ordu ama yetmiyor?

Bu müdürler, amirler iş yapmaktan dünyayı mı yedi, işleri o kadar çoktur ki yetişemiyorlar mı?

İş yapmaktan ve üretmekten başlarını mı kaldıramıyorlar da danışmanlara gerek duyuluyor?

Yoksa bazı medya organlarında iddia edildiği gibi bu danışmanların bazılarının atamaları, parti içi dengeler ve kurultay için mi? Bir atanan kişi başka nüfuzlu bir kişiye yakınmış da kurultayda kendisine oy taşınacakmış, gerçekten bunun için mi atama yapıldı?

Bu kadar müsteşar, müdür, danışman, ilgili daireler, kurumlar var da ne oluyor?

Spesifik olarak Başbakanlığı ele aldım ama her taraftaki müsteşarları, müdürler ordusunu, danışmanları da kastederek soruyorum, bu kadar insana danışılıyor, fikir ve hizmet alınıyor da neden bir adım ileri gidemiyoruz?

Yoksa üsttekiler alttakilere bir şey danışmıyor, fikirlerine değer vermiyor mu? Kendi bildiğini mi okuyor? Ya da bu kişilere güvenemiyor mu en üsttekiler? Peki güvenemeyecekleri kişileri süs olsun siye mi atıyorlar?

Demek istediğim şu ki; bu zor zamanda atamaları durdurun artık, hele de danışman atamalarını…

Tasarruf edilmesi gereken zamanda bu savurganlık ayıp değil mi, milletle dalga geçmek demek değil mi?

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15/05/2021 20:33