Büfeye sahte dolar veren şahıs tutuklandı

Büfeye müşteri olarak girerek sahte ABD doları veren Z.W.M.A.(E-25) polis tarafından tutuklandı.

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11/12/2022

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Büfeye sahte dolar veren şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren büfeye 30 Kasım'da müşteri olarak girerek sahte ABD doları veren Z.W.M.A.(E-25) polis tarafından tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, zanlı yaptığı alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu HB13570194AB2 seri numaralı 1 adet 100 ABD Doları sahte banknotu tedavüle sürdü.

Polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

11/12/2022 10:35
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TAGS: büfe, sahte dolar, tutuklu,
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