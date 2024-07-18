Buff & Bloom’un 5. yılına özel 80 farklı markada net %50 indirim!

Dünyanın önde gelen kozmetik markalarını bir arada sunan Kuzey Kibris’ın kişisel bakım ve kozmetik magaza zinciri Buff & Bloom, 18 Temmuz Perşembe gününden başlayarak 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar, 80 farklı markanın tüm ürünlerinde net %50 indirime giriyor.

Binlerce farklı üründe sadece 3 günlüğüne özel kampanya ve indirimler Buff & Bloom’da.

Makyajdan cilt bakımına, saç boyalarından kişisel bakıma… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.

Siz de Buff & Bloom’un 5. yıl kutlamasına özel hazırladığı 3 günlük Efsane İndirim Günlerinden faydalanmak için en yakın Buff & Bloom şubenizi ziyaret etmeyi unutmayın!

Buff & Bloom Şubeleri:

Dereboyu – Bambi yanı

Girne – Ramadan Cemil çemberi

Mağusa City Mall – 1. kat

Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi