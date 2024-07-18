Buff & Bloom’un 5. yılına özel 80 farklı markada net %50 indirim!
18 Temmuz Perşembe gününden başlayarak 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar, 80 farklı markanın tüm ürünlerinde net %50 indirime giriyor.
18/07/2024
Buff & Bloom’un 5. yılına özel 80 farklı markada net %50 indirim!
Dünyanın önde gelen kozmetik markalarını bir arada sunan Kuzey Kibris’ın kişisel bakım ve kozmetik magaza zinciri Buff & Bloom, 18 Temmuz Perşembe gününden başlayarak 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar, 80 farklı markanın tüm ürünlerinde net %50 indirime giriyor.
Binlerce farklı üründe sadece 3 günlüğüne özel kampanya ve indirimler Buff & Bloom’da.
Makyajdan cilt bakımına, saç boyalarından kişisel bakıma… Her bütçeye uygun, birbirinden kaliteli markalar ve ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar Buff & Bloom’da sizleri bekliyor.
Siz de Buff & Bloom’un 5. yıl kutlamasına özel hazırladığı 3 günlük Efsane İndirim Günlerinden faydalanmak için en yakın Buff & Bloom şubenizi ziyaret etmeyi unutmayın!
Buff & Bloom Şubeleri:
Dereboyu – Bambi yanı
Girne – Ramadan Cemil çemberi
Mağusa City Mall – 1. kat
Yenikent – Kemal Şemiler Caddesi