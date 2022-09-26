Dayanışma Evi tarafından organize edilen “Buffer Fringe Festivali” bu yıl “Cepler (ötesi)” temasıyla düzenleniyor.

Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana Kıbrıs’tan ve yurtdışından sanatçılara ev sahipliği yapan festival ile deneysel ve ‘fringe’ çalışmaların yaygınlaştırma amacı taşıyor ve sanatçılara yaratabilmeleri, direnmeleri, tartışmaları tetikleyebilmeleri ve eşsiz bakış açılarını yansıtabilecekleri bir alan sunuyor.

7 Ekim Cuma günü başlayacak olan festival 3 gün boyunca Lefkoşa’da farklı mekanlarda, 14 sanat ekibi ve 5 küratörü ağırlayacak.

Festivalin birinci günü olan 7 Ekim Cuma günü etkinlikler Rüstem Kitabevi’nde yer alacak. İlk bölümde müzikal kesitler sunulacak; ikinci bölümde ise, bir dans performansı sergilenecek. Gün canlı elektronik müzik ve multimedya performansı ile sona erecek.

8 Ekim Cumartesi günü ise etkinlikler “Theatro Polis OPAP”da yer alacak. Dans-tiyatro eseriyle başlayacak etkinlikler müzik performansı ile devam edecek, kadın üyelerden oluşan koronun şarkılarıyla sona erecek.

9 Ekim Pazar günü ise etkinlikler Dayanışma Evi’nde yer alacak. Etkinlikler kapsamında, “disiplinler arası, etkileşimli, katılımcı ve performansa dayalı bir sanat enstalasyonu” sunulacak; video gösterimi olacak, klasik müzik ve edebiyat performansı sunulacak. Gün mani atışmasıyla sona erecek. Aynı gün çeşitli paralel aktiviteler de yer alacak.

Pazar günkü performanslar ücretsiz olacak; diğer günlerde her bölüm için biletler 5 Euro karşılığında temin edilebilecek.

Biletleri satın almak ve detaylı bilgi https://www.home4cooperation.info/buffer-fringe-2022/ adresinden elde edilebilecek.

Bu habere tepkiniz:



26/09/2022 18:42