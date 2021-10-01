“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” 8 Ekim’de başlıyor

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01/10/2021

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“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” 8 Ekim’de başlıyor

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2021” 8 Ekim’de başlıyor.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, 8, 9, 10 Ekim olmak üzere 3 gün sürecek festival, “Yerinden Edilme” temasıyla yapılacak.

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin bir projesi olan Dayanışma Evi’nin barış programı olduğu bildirildi.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve performansların programı açıklanırken, iki etkinlik dışındaki etkinliklerin ücretsiz olarak yapılacağı ifade edildi.

Etkinliklere katılacak kişilerin SafePass veya AdaPass’ı olması ve maskelerini yanında getirmeleri gerektiği bildirildi. Etkinliklerde, tüm Covid-19 yönetmeliklerine uyulacağı kaydedildi.

Festival ile ilgili gelişmelerin takip edilebileceği linkler şöyle:

“Blog: www.bufferfringe.org

Buffer Fringe 2020 after-movie: https://www.youtube.com/watch?v=x9Iq8gKQLg0 

Facebook: www.facebook.com/BufferFringe 

Instagram: @bufferfringe www.instagram.com/bufferfringe”

 

01/10/2021 17:54
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TAGS: “Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” 8 Ekim’de başlıyor, haberkibris,
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