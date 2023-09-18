Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali açılışı 5 Ekim’de Dayanışma Evi’nde yapılacak

Dayanışma Evi tarafından organize edilen Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, 10’uncu yılını, “Dönüm Noktası” teması altında sahnelenecek olan yerel ve uluslararası performanslar ve atölye çalışmaları ile kutlayacak. Festivalin açılışı, halka açık ve ücretsiz olarak 5 Ekim’de Dayanışma Evi’nde yapılacak.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, 2023 programının kürasyonu, 2022 yılında festivale katılan sanatçılardan Ahmad Baba ile Visual Voices’i temsilen Eleni Angastiniotou ve Dayanışma Evi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Festivalin ana programı 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde, paralel aktiviteler ise 4 ve 8 Ekim’de Lefkoşa’da sergilenecek.

Festivalin açılışı, halka açık ve ücretsiz olarak 5 Ekim’de Dayanışma Evi’nde yapılacak. Açılış gününde, seyirciler, hem performanslar hem de enstalasyon çalışmalarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

6 ve 7 Ekim tarihindeki performanslar için ise biletler Dayanışma Evi’nin, https://www.home4cooperation.info/buffer-fringe-2023/ internet sitesinden edinilebilecek.

Festival sürecince sanatçılar tarafından ücretsiz atölye çalışmaları da verilecek. Atölyelere, Dayanışma Evi https://www.home4cooperation.info/buffer-fringe-2023/ web sitesinden kayıt yapılabilecek.