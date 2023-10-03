“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” açılışı perşembe günü yapılacak

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” açılışı 5 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da halka açık ve ücretsiz olarak Dayanışma Evi’nde yapılacak.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl “Dönüm Noktası” temasıyla 5-7 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’nın her iki kesiminde düzenlenecek.

Festival, ana sahnesinde 9 farklı ülkeden 12 performansı ağırlayacak. Festivalin ikinci günü olan 6 Ekim Cuma günü Gardens of the Future 3 performansa ev sahipliği yapacak. Festivalin ana sahnesi, 7 Ekim Cumartesi günü Rüstem Kitapevi’nde 2 performans ve bir parti ile son bulacak.

6 ve 7 Ekim tarihindeki performanslar için biletler Dayanışma Evi’nin, https://www.home4cooperation.info/product-category/buffer-fringe-2023-tickets/. internet sitesinden edinilebilecek. Etkinlikler öncesinde kapıda da bilet satışı yapılacak.

Festival, sanatçılar tarafından verilecek olan 3 adet ücretsiz atölye çalışmasına da ev sahipliği yapacak. Atölyelere, Dayanışma Evi’nin https://www.home4cooperation.info/category/buffer-fringe-2023-parallel-activities/ web sitesinden ücretsiz olarak kayıt yapılabilecek.