Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali gönüllüler için başvuru kabul ediyor

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, 25-27 Ekim arasında gerçekleşecek festivalde görev almak isteyen gönüllüler için başvuru kabul ediyor.

Lefkoşa’nın her iki yanındaki sahnelerde gerçekleşecek olan festivalin ikinci günü olan 26 Ekim’deki etkinlikler, tüm gün sürecek açık etkinliklerle Ledra Palas geçiş noktasındaki Dayanışma Evi’nin arkasındaki Venedik Hisarı’nda gerçekleştirilecek.

Buffer Fringe tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, genç insanların festivale katabilecekleri enerji ve dinamizmin bilincinde olarak, aşağıda listelenmiş alanlarda başvuru kabul etmektedir. Festivalde görev alan gönüllülere katkıları karşılığında festivalde sergilenecek olan tüm performansları (25 & 27 Ekim) ücretsiz olarak izleyebilecekleri birer bilet ve festival sonunda Dayanışma Evi tarafından sertifika verilecektir.

Festivali kayıt altına alma (fotoğraf, video vb)

Duyuru

Sahne/alan hazırlığı

Sanatçı desteği

Prova yardımı

Yer asistanlığı

Güvenlik

İlk Yardım

Ağırlama/misafirperverlik

Başvurular online olarak https://bit.ly/2KI7eHn adresinden veya Dayanışma Evi internet sitesinden yapılabilir.

Başvurular ile ilgili sorularınız için [email protected] adresine ulaşabilirsiniz.”