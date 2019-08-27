Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali gönüllüler için başvuru kabul ediyor
Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, 25-27 Ekim arasında gerçekleşecek
27/08/2019
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Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, 25-27 Ekim arasında gerçekleşecek festivalde görev almak isteyen gönüllüler için başvuru kabul ediyor.
Lefkoşa’nın her iki yanındaki sahnelerde gerçekleşecek olan festivalin ikinci günü olan 26 Ekim’deki etkinlikler, tüm gün sürecek açık etkinliklerle Ledra Palas geçiş noktasındaki Dayanışma Evi’nin arkasındaki Venedik Hisarı’nda gerçekleştirilecek.
Buffer Fringe tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, genç insanların festivale katabilecekleri enerji ve dinamizmin bilincinde olarak, aşağıda listelenmiş alanlarda başvuru kabul etmektedir. Festivalde görev alan gönüllülere katkıları karşılığında festivalde sergilenecek olan tüm performansları (25 & 27 Ekim) ücretsiz olarak izleyebilecekleri birer bilet ve festival sonunda Dayanışma Evi tarafından sertifika verilecektir.
Festivali kayıt altına alma (fotoğraf, video vb)
Duyuru
Sahne/alan hazırlığı
Sanatçı desteği
Prova yardımı
Yer asistanlığı
Güvenlik
İlk Yardım
Ağırlama/misafirperverlik
Başvurular online olarak https://bit.ly/2KI7eHn adresinden veya Dayanışma Evi internet sitesinden yapılabilir.
Başvurular ile ilgili sorularınız için [email protected] adresine ulaşabilirsiniz.”