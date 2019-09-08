Bugatti'nin Hız Rekoru Kırdığı Araba Seri Üretime Giriyor

Bugatti birkaç gün önce modifiyeli bir Chiron modeliyle arabayla ulaşılan en yüksek hız rekorunu kırmıştı ve 490 km/h hıza ulaşmıştı. Şirketin başkanı Stephan Wilkenmann, aracın sınırlı sayıda seri üretimine başlanacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Bugatti’nin yakında yerden giden uçaklara sahip olabileceğini gösteren bir haber yapmıştık. Bugatti’nin Chiron modelinin bir prototipi, 490 km/h hızına ulaşmıştı ve yeni bir rekora imza atmıştı. Bugün çıkan haberlere göre rekor sahibi araba sınırlı sayıda üretilecek ve müşterileriyle buluşacak.

Dün gece Grand Tour galasında Bugatti’nin 110. yılını kutlamak için bir parti düzenlendi. Şirketin başkanı Stephan Winkelmann parti sırasında büyük haberi verdi. 490 km/h hıza ulaşmış arabadan 30 adet üretilecek ve parası bol müşterilere satılacak.