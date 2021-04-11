Buğçehan Arıklı: YDP üzerine oynanmak istenen oyun bozuldu

YDP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erhan Arıklı'nın kızı Buğçehan Arıklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gerek virüs patlaması, gerekse kötü hava koşullarından dolayı katılım beklediğimizin altında olsa da adalet yerini buldu, YDP üzerine oynanmak istenen oyun bozuldu" dedi

Paylaşım şöyle:

Malumun ilanı yapılmıştır. Gerek virüs patlaması, gerekse kötü hava koşullarından dolayı katılım beklediğimizin altında olsa da adalet yerini buldu, YDP üzerine oynanmak istenen oyun bozuldu. Aradaki farkın az olması ilçelerdeki insanların gelememesindendir, olsun sonuç istediğimiz gibi oldu. İşin Show yapmayla, kaynağı belirsiz paralar dökmelerle, makam mevki alamadığı için karşı tarafa gidenlerle, vekillik, üstüne bir de bakanlık sözü alanlarla olmayacağını herkes anlamış oldu. Bu iş gönül işidir, bu iş inanç işidir. Kazanan YDP’dir, kazanan YDP’ye gönül vermiş üyelerimizdir, KKTC’dir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler

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11/04/2021 01:06