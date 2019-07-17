Buğday Çimlendirme, Buğday Şırası Nedir? Faydaları Nelerdir?

Son zamanlarda insanların doğala ve doğaya dönüşü ile birlikte buğday çimlendirme gibi pek çok sağlıklı uygulamayı da gün yüzüne çıkarmaya başladı. Alternatif tedavi yöntemlerini, batı tıbbı ile birlikte kullanmayı öneren çoğu doktor buğday çimlendirmeyi ve buğday suyu (buğday şırası) içilmesinin çok faydalı olduğunu savunup, hastalarına önermektedir.

Çeşitli sağlık yararları için kullanılan buğday çimi, biyolojik olarak Triticum aestivum olarak bilinen buğday bitkisinin kotiledonlarından hazırlanan bir içecek olarak tüketilir.

Bağışıklığı güçlendirme ve kanserle başa çıkma becerisi ile bilinir. Birçok araştırma, buğday çimi suyunda bulunan yüksek miktarda klorofilin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kanıtlıyor.

Buğday çimlendirmenin faydaları, 1930’larda, tarımsal kimyacı Charles F. Schnabel tarafından yapılan bir çok deney sonucunda ortaya çıkmıştır.

Buğday çimi, bol klorofil maddesi dışında 100 kadar vitamin, mineral ve besin maddesi içerir. Bu içeriği sayesinde en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.

Yine kanseri engelleyen besinlerin başında atalarımızın Orta Asya’da içtikleri buğday şırası gelmektedir. Buğday çimi, kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde son derece etkili doğal bir besindir.

Japon bilim adamı Nagivara taze buğday çiminde, kanserojen maddelerin vücuda verdiği zararlardan korumaya yardımcı olan, bu maddeleri etkisiz hale getiren enzimler ve aminoasitler olduğunu bulmuştur. Sıvı oksijenle dolu olan buğday çimi, doğanın en güçlü anti-kanser maddesi olan laetril içerir.

Buğday çimi harika bir toksin atıcı ve vücut temizleyicidir. Sebzelerden alacağınız vitaminlerin kat be kat fazlasını buğday çiminden alabilirsiniz. İçinde %70 oranında klorofil olduğundan güneş konsantresi olarak da bilinir.

Taze olarak kullanılan buğday çiminde, aynı ağırlıktaki portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini ve aynı ağırlıktaki ıspanaktan 8 kat daha fazla demir bulunmaktadır.

Buğday Çimlendirmenin ve Buğday Şırasının Faydaları

Taze buğday çimi suyunda birçok sebze ve meyveden çok daha fazla E vitamini bulunur. Yoğun C vitamini içerir ama bu özellik buğday tanelerinde bulunmaz.

Buğday çiminin içerdiği Vitamin ve Mineraller

Aminoasitler

Demir

Çinko

İyot

Fosfor

Selenyum

Potasyum

Bakır Vitaminleri

A Vitamini

B1 Vitamini

B2 Vitamini

B5 Vitamini

B6 Vitamini

B12 Vitamini

C Vitamini

D Vitamini

E Vitamini

F Vitamini

H Vitamini

K Vitamini

%70 oranında klorofil bulunur

Ufak bir bardak buğday çiminde ki kalsiyum miktarı ise sütten çok daha fazladır.

Buğday Çiminin iyi geldiği rahatsızlıklar

Buğday Çimi ve Buğday Şırası aşağıdaki şikayetlerde destekleyici tedavidir.

Hemoroit

Anemi

Depresyon

Kalp hastalıkları

Astım

Ülser

Gastrit

Zona

Kolestrol

Bağırsak rahatsızlıkları

Romatizma

Buğday Çimlendirmenin Faydaları

Saçların güçlenmesini, çoğalmasını, parlamasını ve uzamasını sağlar.

Kadınlarda adet kanamalarını düzenler.

Cildin rengini açar.

Cilt problemlerinde faydalıdır.

Sivilceleri yok eder.

Sıkıntı ve depresyonda oldukça faydalıdır.

Sinirsel hastalıklara iyi gelir.

Mide sorunlarında faydalıdır.

Bağırsaklar ve bağışıklık sistemi için faydalıdır.

Böbrek ve böbrek hastalıklarında faydalıdır.

Karaciğer sorunlarına faydalıdır.

Yaraların iyileşmesinde şifa kaynağıdır.

Kan üretimini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hormonal dengeyi sağlar.

Damar sertliğine iyi gelir.

Kanseri önler ve tedavisine yardımcı olur.

Enfeksiyonlarla mücadele eder.

Kolesterol problemlerinde faydalıdır.

Artrit tedavisinde faydalıdır.

Antioksidan ve antienflamatuvar gibi davranır.

Gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi edebilir.

İshal ve kabızlık problemlerinde faydalıdır.

Kandaki toksinleri nötralize edebilen maddeler içerir.

Bazı araştırmalar ülseratif kolit tedavisinde özellikle yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Diyabeti önler ve tedavi edebilir.

Buğday çimi suyu, kandaki asidi azaltarak vücudun alkali olmasını sağlar.

Antioksidan ve Antienflamatuvar Gibi Davranır

Bazı çalışmalar, A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerdiğinden antioksidan olarak davrandığını göstermiştir. Antioksidanlar serbest radikallerin etkilerini tersine çevirir.

Vücuttaki serbest radikaller, kanser dahil olmak üzere yaşlanma ve diğer sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır.

Antioksidanlar, bağışıklık sistemi; artrit, mide problemleri, cilt sorunları gibi belirli sağlık sorunlarına tepki gösterdiğinde ortaya çıkan kronik iltihapla savaşmaya yardımcı olur. Depresyon gibi akıl sağlığı sorunlarını da azaltabilir. Birçok sağlık yararı, antioksidan rolünden kaynaklanmaktadır.

Kanseri Önler ve Tedavisine Yardımcı Olur

Diğer antioksidan bakımından zengin besinler gibi, kanseri önlemeye yardımcı olabilir ve geleneksel kanser tedavilerini destekleyebilir. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, oral yolla alınan buğday çimi şrasının kanserlerin büyümesini yavaşlatabileceği bulunmuştur.

Diğer çalışmalar da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Örneğin 2015 yılında yapılan bir çalışmada, kolon kanserinin büyümesini yavaşlattığı ve bazı kanser hücrelerinin ölmesine neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca kemoterapinin etkilerini de artırabilir. Bir çalışma, kemoterapiyle ilişkili yan etkileri azalttığını bulmuştur.

Buğday Şırası Enfeksiyonla Mücadele Edebilir

Araştırmalar, birtakım enfeksiyonların büyümesini yavaşlattığını veya öldürebileceğini bulmuştur. Bu yüzden, özellikle antibiyotiklere dirençli enfeksiyonların tedavisinde veya spesifik antibiyotiklere alerjisi olan kişilerde buğday şırası oldukça yararlı olabilir.

Bir test tüpünde yapılan 2015 araştırması, strep enfeksiyonları ve aynı zamanda Lactobacillus adı verilen bir bakteri türü ile savaşabilecek antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Lactobacillus bakterileri, diş enfeksiyonları dahil olmak üzere birçok enfeksiyonda rol oynar.

Gastrointestinal Rahatsızlıkları Tedavi Edebilir

Geleneksel tıp uygulayıcıları, mide ağrısını azaltmak ve ishal gibi küçük gastrointestinal problemleri yönetmek için uzun süre buğday çimi kullandılar. Söz konusu olan gastrointestinal yararları, kısmen lif içeriğinden kaynaklanabilir. Glütensizdir ve glüten intoleransı olan insanlar için iyi bir seçenektir.

Bazı araştırmalar ülseratif kolit tedavisinde özellikle yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Bir plasebo ile karşılaştırıldığında, buğday çiminin bazı kişilerde ağrı ve diğer semptomları azalttığı görülmektedir. Geleneksel ilaçlar kullanarak iyileşme görmeyen insanlar için, alternatif bir ilaç olabilir.

Buğday Çimi ve Buğday Şırası Kullanımına Dair Riskler ve Yan Etkileri

Diğer otlara alerjisi olan kişilerde buğday çimi alerjisi olabilir. Benzer şekilde, çapraz kirlenme ve çapraz tozlaşma nedeniyle, buğday bitkisinin diğer bitkilerin polenlerini içermesi mümkündür. Bitki alerjisi olan kişiler, tüketmeden önce bir doktora danışmalıdır.

Bazı insanlar, yüksek lif içeriği nedeniyle tükettikten sonra mide bulantısı veya kabızlık yaşıyorlar. Kabızlık öyküsü olan insanlar, tüketmeden önce bir doktorla konuşmalıdır.

Bazen, çiğ formu; küf veya bakteri ile kontamine olur. Evde hazırlıyorsanız, kullanmadan önce kirletici maddeleri temizlemek için iyice yıkayın.

Buğday çimi takviyeleri tüketirken, sadece güvenilir bir kaynaktan satın alın. Kontaminasyon riskini azaltmak için hangi adımların atılması gerektiğini öğrenmek için üreticiyle temasa geçebilirsiniz.

Buğday Şırası (Rejuvelac) Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler

1 küçük su bardağı buğday tohumu (150 gr kadar)

2,5 lt içme suyu

Buğday Çimi Filizlendirme

Tamamen çiğ, hiçbir işlem görmemiş buğday tohumları iyice yıkanıp suyu süzüldükten sonra derin bir kapta bol içme suyunda ıslatılarak 24 saat bekletilir. Bu süre içinde 2-3 kere durulama yapılıp suyu tazelenerek tohumlardaki besinlerin canlandırılması sağlanmış olunur.

24 saat sonra buğday tohumları iyice yıkanır ve süzülerek süzgeçle beraber çok sıcak olmayan bir kenara konur ve üzerine bir tülbent ile örtülür. İki gün boyunca ara sıra kontrol edilen buğday tohumları kurudukça su ile ıslatılarak süzülür ve yine üzeri örtülerek bir kenara konur. Yapılan işleme buğday tohumları ince filizler vermeye ve filizler yaklaşık 1,5 cm boya erişinceye kadar devam edilir.

Buğday Şırası Yapım Süreci

Filizler 1,5 cm boya eriştiğinde yıkanır ve büyük bir kavanoza konur. Kavanoza 1,5 lt doğal kaynak suyu ilave edilir ve ağzı hava alabilecek şekilde bir tülbentle örtülür. İki gün sonra buğday şırası içilmeye hazır hale gelir. Süzülerek bir şişeye alınır ve buzdolabında saklanır.

Hazırlanan şıradan günlük 2-3 bardak (250-500 ml) içilebilir. Dolapta bekleyen taze şıra ise üç gün içerisinde tüketilip bitirilmelidir.

Kavanozda kalan buğday filizlerinin üzerine bu defa 1 lt doğal kaynak suyu ilave edilerek 2 gün süre bekletilerek 2’inci kez buğday şırası elde edilir. 2’inci kez elde edilen buğday şırası, içime hazır olunca süzülerek şişeye konur ve yine buzdolabında saklanır. Çimlenen buğdayları artık atabilirsiniz.

Buğday şırası sade tüketilebileceği gibi isteğe bağlı olarak biraz limon ve taze nane yaprağı ilave edilerek limonata şeklinde de tüketilebilir. Şırayı içerken doğanın sunduğu besinleri %100 canlı olarak içerdiğinin farkındalığı ile, bunların vücudumuzun canına can katacak tam bir şifa kaynağı olduğunun bilincini oluşturularak yudum yudum tüketilmesinde fayda vardır.