Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü

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09/09/2022

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Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü

Ukrayna arzına yönelik endişelerle buğday fiyatları yükselişte.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz’den yapılan arza/tedarike yönelik endişelerle iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Buğdayın vadeli kontratları dün 320.8 dolar/ton ile 11 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün %0.3 artışla 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada temmuz ayında sağlanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında yapılan sevkiyatın büyük bölümünün Avrupa’ya gittiğini, bu nedenle düşük gelirli ülkelerin anlaşmadan yararlanamadığını söyledi.

Putin, imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

09/09/2022 19:49
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