Buğra’dan Barcelona’da tarihi Ironman derecesi

Triatlon sporunun en zorlu mesafe yarışları hafta sonu İspanya’da gerçekleşti ve ülkemizden triatletler de katıldı. Barcelona’da yapılan Ironman 140.6 ve 70.3 şampiyonalarında Ares Spor Kulübünden 7, Tüfekçi Spor Kulübünden 1 sporcu mücadele etti.

Triatlonun en zorlu mesafesi olan 140.6 yarışında sporcular 3.8 kilometre yüzdü, 180 kilometre bisiklet sürdü ve 42.2 kilometre koştu. Bu mesafedeki Ironman 140.6 şampiyonasında Ares’ten 3 sporcu yarıştı.

Buğra Korahan’dan KKTC’nin en iyi zamanı

Ironman Barcelona 140.6 yarışında Ares triatleti Buğra Korahan 10 saat 19 dakika 23 saniyede finişe ulaşarak bu mesafedeki bir yarışta KKTC’li triatletler arasında elde edilen en iyi zamana imza attı. Buğra aynı zamanda ilk Ironman 140.6 yarışını tamamlayarak finisher madalyasını aldı.

Hüseyin Arhan’dan 5.madalya

Ironman Barcelona 140.6 yarışında 3.8 kilometre yüzüp, 180 kilometre bisiklet süren ve 42.2 kilometre koşan sporcular arasında yer alan Ares triatleti Hüseyin Arhan 5.kez mutlu sona ulaştı. Arhan zorlu yarışı 11 saat 3 dakika 24 saniyede tamamladı.

Kemal Elektrikçi de ilke imza attı

Ironman Barcelona 140.6’da yarışan bir diğer Ares triatleti Kemal Elektrikçi de finişe başarı ile koştu. Kemal, ilk kez katıldığı Ironman 140.6 yarışında 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu parkurunu 11 saat 12 dakika 12 saniyede bitirerek ilk Ironman 140.6 finisher madalyasını kazandı.

Ironman 70.3’ün en hızlısı Şevket

Barcelona Ironman 70.3 yarışında mücadele eden Kıbrıslı Türk triatletler arasında en iyi zamanı 5 saat 35 dakika 13 saniye ile Tüfekçi’de Şevket Türel elde etti. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşudan oluşan Ironman Barcelona 70.3 yarışında Ares’ten 4 triatlet mücadele etti. Ares triatletlerinden Erim Debreli 5:54:39, Utku Şakir 5:59:02, Görkem Bulunç 6:07:12 ve Serkan Benzinci de 6:56:59 dakikada finişe ulaşmayı başardı.

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04/10/2022 16:35