Bugün (14 Şubat) hangi maçlar var, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? İşte, detaylı program

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14/02/2024

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Bugün (14 Şubat) hangi maçlar var, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? İşte, detaylı program

14 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Avrupa Kupaları karşılaşmalarının başlamasıyla beraber, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans ligi maç programı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Paris St. Germain, Real Sociedad, Lazio, Bayern Münih gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Ayrıca Yunanistan Kupası’nda Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak karşılaşmaların başlangıç saatlerinin yanı sıra ekranlara geleceği kanallarda merak ediliyor. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maç programı ve ekranlara geleceği kanallar…

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag’ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken Leipzig ise evinde Real Madrid’e 1-0 kaybetti. Devler Ligi’nde heyecan bugün oynanacak karşılaşmalar ile sürecek. PSG evinde Real Sociedad’ı konuk ederken Bayern Münih deplasmanda Lazio’ya konuk olacak. Ayrıca Bologna Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ise yarın oynanacak. Peki Bugün hangi maçlar var? İşte,  Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar…

? (14 ŞUBAT 2024)

14 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler belli oldu. Günün en dikkat çeken karşılaşması Lazio - Bayern Münih mücadelesi oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Diğer karşılaşmada ise son dönemde Avrupa’da beklediği başarıları elde edemeyen Paris St. Germain (PSG) Real Sociedad’ı konuk edecek. Mücadele ise Exxen ekranlarından yayınlanacak. İşte, 14 Şubat Çarşamba günü maç programı;

Yunanistan Kupası

20:30 PAOK - Panathinaikos

İtalya Ligi (Serie A)

21:00 Bologna FC - Fiorentina

Şampiyonlar Ligi

23:00 PSG - Real Sociedad

23:00 Lazio - Bayern Münih

14/02/2024 11:24
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TAGS: , 14 Şuba, maçlar var, ne zaman
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