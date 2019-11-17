Bugün 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, akciğer kanserinin, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Tabipler Birliği, gün nedeniyle akciğer kanseriyle ilgili açıklama yaptı.

Akciğer kanserinin ileri evrelere gelmeden erken teşhisin önemine işaret edilen açıklamada Son yıllarda yapılan düşük doz spiral tomografi çalışmalarında yüksek riskli kişilerde yani 55-74 yaş arası, günde 2 paket ve üzeri sigara içenlerin kanserin erken saptamasına katkısı olabileceğinin gösterildiği açıklandı.

Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikayete yol açmayabileceği belirtilen açıklamada, “ Bu sinsi karakter, akciğer kanserini bu kadar tehlikeli yapan en önemli faktördür” denildi.

17/11/2019 10:45