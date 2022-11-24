Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü!

KKTC'de de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, ülkelere göre farklılık gösteriyor. Dünya çapında en değerli mesleklerden biri olarak görülen öğretmenlik, diğer tüm sektörleri doğuran meslek olarak bilinir.

Yalnızca okulda, derslerde değil hayatın her alanında, öğrettikleriyle yaşamımıza şekil veren öğretmenlerimiz için her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanır.

Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarih 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

KKTC ve Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

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24/11/2022 11:01