Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

Sağlık Bakanlığı, bakanlık bünyesindeki eğitmen hemşirelerin bugünden tütünün zararları ile ilgili eğitim ve bırakmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tütün içenlerin tütünü bırakmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda ciddi bir mücadele başlattığını açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları polikliniği bünyesinde tütün bırakma hizmeti verilmeye başlandığı ifade edilen açıklamada bu hizmetleri artırabilmek ve ada geneline yaygınlaştırabilmek amacıyla bu konudaki eğitim desteğine devam edileceği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı mesajında, bakanlık bünyesindeki eğitmen hemşirelerin bugünden itibaren her hafta sağlık merkezlerinde tütün ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili eğitim ve bırakmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti verecekleri kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın “Nefesini Özgür Bırak” kampanyası çerçevesinde 2 Haziran Cumartesi günü ise yürüyüş düzenliyor..Yürüyüş, saat 09.00’da LTB önünden başlayacak.