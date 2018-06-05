Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü….Gün nedeniyle ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çevre Koruma Dairesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde bugün “Çevre” konulu sempozyum ve çalıştay düzenlenecek.

Sempozyum, CMC ve Taş Ocakları, Plansız Kentleşme, Atık Yönetimi, Çevre Koruma , Çevre Eğitimi, Kültürel Miras, Sürdürülebilirlik , Çevre Sağlığı konu başlıkları kapsamında gerçekleştirilecek.

Çalıştaya Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacağı çalıştay saat 09.30’da başlayacak.Çalıştay, YDÜ Hastanesi Amfi 101’de yer alacak.

Gün nedeniyle saat 19.30 ise Çevre Koruma Dairesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen “Çevre” konulu Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren eserler Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Serginin açılış töreninde dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu takdim edecek.

Çevre günü nedeniyle yarın da, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakülte binasında çevre çalıştayı düzenlenecek.