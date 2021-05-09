Bugün Anneler Günü...

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla Mayıs ayının ikinci Pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Yılın bir gününde değil, her zaman hatırlayıp değer vermemiz gereken annelerimizi bugün bir kez daha hatırlanıyor.

Kalpten söylenecek belki de iki kelime ‘seni seviyorum’ anneleri mutlu edecek, yüzlerini gülümsetecek.

Büyük bir sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren yaşam ışığı, bütün annelere çok şey borçlu olduğumuzu unutmayalım.

Sevgiyle, saygıyla tüm Annelerin Günü kutlu olsun.

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09/05/2021 09:18